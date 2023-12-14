Украина представила ответ иранским дронам ФОТО
В Украине презентовали первую партию дронов-камикадзе AQ 400 Scythe украинского производства. Сообщается, что они уже поступили на вооружение ВСУ.
Дрон способен доставлять 32 кило боевой части на расстояние до 750 км, либо до 70 кг при сокращении дальности полета.
Сейчас производится 100 единиц AQ 400 Scythe в месяц, но в перспективе планируется увеличить это количество до 500 единиц.
Фото публикует компания-производитель Terminal Autonomy, ранее известная, как стартап One Way Aerospace.