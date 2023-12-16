В Эквадоре похитили почетного консула Британии

Почетный консул Великобритании в Гуаякиле Колин Армстронг был похищен в Эквадоре, пишет издание El Universo. Как сообщила газета, вместе с консулом был похищен еще один человек.

По данным издания, похищение произошло рано утром в субботу в провинции Лос-Риос.

В свою очередь полиция Эквадора сообщила на странице в соцсети Х, что «в связи с предполагаемым преступлением в отношении предпринимателя, произошедшего сегодня рано утром в Лос-Риос, специализированные подразделения полиции Эквадора проводят следственные мероприятия».