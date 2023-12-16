В Ватикане впервые проходило светское судебное заседание по делу, обвиняемым по которому проходит самое высокое из когда-либо судимых лиц католической церкви. Кардинал Анджело Беччу, бывший советник папы Франциска, приговорен пяти с половиной годам тюремного заключения за финансовые преступления.

Чтобы понять уровень преступника, достаточно указать, что его рассматривали одно время как потенциального будущего папу. Он был заместителем государственного секретаря Святого Престола по общим делам, а затем возглавлял Конгрегацию по канонизации святых, то есть заведовал тем ведомством, где назначали святыми. По логике, тот, кто определяет святость других, должен и сам быть близок к святости. С кардиналом Беччу вышло иначе.

75-летний кардинал и еще девять человек – финансисты, юристы, сотрудники Ватикана – оказались под судом по обвинению в махинациях с дорогой недвижимостью в Лондоне стоимостью 350 миллионов евро. Операция, затеянная в 2014 году как прибыльное вложение церковных денег, обернулось огромными потерями для Ватикана.

Суд, который завершился сейчас, стартовал еще в июле 2021 года и, помимо прочего, стал испытанием коренной ватиканской реформы: раньше кардиналов и епископов судил суд, состоящий из кардиналов, а теперь это впервые делала светская судебная инстанция.