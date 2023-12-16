Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 02:55

По председательством президента Ильхама Алиева состоялось первое совещание по подготовке проведения в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29. Президент призвал чиновников максимально сконцентрироваться на реализации всех подготовительных мероприятий.

Почти Генассамблея ООН Причина столь пристального внимания главы государства вполне очевидна - COP29 является одним из наиболее престижных международных мероприятий в мире. С точки зрения Ильхама Алиева, по уровню представительства, а также по значимости рассматриваемых вопросов, масштаб Конференции сторон Рамочной конвенции сопоставим с сессией Генеральной Ассамблеи ООН. Вот почему, на Азербайджан, по словам главы государства, ложится огромная ответственность в плоскости применения "мягкой силы", индустрии гостеприимства и всей сферы услуг. В декабре 2024 года в Баку, а также в туристические центры Азербайджана, включая Шушу и Карабахский экономический район, прибудут тысячи высокопоставленных гостей из десятков стран мира. Остается лишь представить себе, какая колоссальная нагрузка ляжет на национальный сектор делового туризма и транспортную инфраструктуру. Как правило, на саммиты СОР собираются лидеры, практически, из более чем ста стран мира. Причем, если даже это будут не первые лица, то в любом случае главы правительств с представительными делегациями, включающими экспертов, экономистов, климатологов, журналистов, блогеров… С ними также прибудут представительные бизнес-делегаций для участия в деловой программе саммита - в международной выставке- конференции, которая длится от одной до двух недель.

Конгресс-холлы Баку должны будут провести около сотни различных круглых столов, встреч и переговоров разного масштаба и уровня представительства. Так же, очевидно, что азербайджанские устроители мероприятий должны сформировать региональную программу и определить наиболее значимые места из культурно-этнографического профиля Азербайджана, которые посетят участники Конференции, знакомясь с точками строительства и функционирования станций возобновляемых источников энергии. Что, в свою очередь потребует поддержание соответствующего уровня доступа к сервисам и качеству обслуживания в региональных отелях - от магистральной инфраструктуры до коммуникаций связи. Словом, речь идет об огромном объеме работы и максимальной концентрации сил организаторов - от государственных учреждений до компаний сектора услуг и волонтеров из числа студентов и молодежи, владеющих не только английским и русским языками…

Что это даёт Азербайджану? Нет ни малейших сомнений в том, что колоссальное напряжение сил в подготовке этого глобального события не пройдет даром. Особо следует сказать об усилении международных позиций и влиянии Азербайджана на региональную политическую повестку, а также о демонстрации возможностей Баку адаптировать под свои задачи передовые технологические достижения и освоение глобальной новаторской повестки. Однако едва ли не самое главное позитивное последствие Конференции – это дальнейшее улучшение качества туристических услуг. Благодаря климатическому саммиту, будут подготовлены сотни новых профессиональных специалистов, изменится качество туристических и государственных услуг, связанных с решением визовых проблем. Новая динамика возникнет и в сфере регионального туризма, в частности, будут организованы новые маршруты и городские туры по столице Азербайджана для ознакомления туристов с её культурно-историческими объектами. Несомненно, дополнительный импульс получит развитие гостиничной инфраструктуры Баку, пригородов, и районных центров, а также масштабы малого и среднего предпринимательства вокруг этих точек роста. Понятно, что достижение поставленных задач потребует достаточного финансирования на всех уровнях. Конференция СОР29 станет дополнительным рычагом для превращения азербайджанского туризма в передовую отрасль, способную увеличить свою долю в валовом продукте страны. После завершения работы климатической Конференции, в Азербайджан начнется прокладка туристических маршрутов из стран, граждане и частный бизнес которых ещё не знакомы с регионом Южного Кавказа.

Новый туристический поток будет также способствовать решению социальных проблем, сокращению безработицы и миграции из отдаленных сел, которые могут быть охвачены интересными туристическими маршрутами. Бакинская климатическая повестка Скорее всего, Конференция СОР29 в Баку станет своего рода проверкой «домашнего задания», полученного основными производителями парниковых газов в мире. Как уже писал haqqin.az, многие вопросы в ходе сессии в Дубае решить так и не удалось. В частности, основной темой Конференции в Баку может стать глобальная торговля углеродными единицами. Необходимо будет найти точку старта (то есть, согласовать все условия и особенности) для запуска рынка углеродных единиц, что придаст импульс заключению двусторонних соглашений, а также запустит механизмы движения капиталов в этой сфере. Напомним, что вчера, в рамках рабочей встречи руководства SOCAR и «Бритиш петролеум» (ВР), концерны подписали Меморандум, предполагающий совместную работу над развитием "практических навыков в области снижения уровня метана, измерения выбросов, отчетности, проверок, технологий и технических знаний".