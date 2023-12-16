На Западе снова заговорили о победе Путина

Выступление президента Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции говорит об успехе российских военных в зоне проведения спецоперации, написал обозреватель Sky News Шон Белл.

"Внешний вид Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход конфликта меняется в его пользу", — заявил он.

По словам Белла, после неудачного контрнаступления ВСУ западные лидеры поставили под сомнение возможность Украины добиться успеха. Все больше на Западе обсуждают, что продолжение боевых действий приведет лишь к "потерям среди украинцев", добавил автор.