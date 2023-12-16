В Газе погиб сотрудник МИД Франции

При израильском ударе по дому в городе Рафах в секторе Газа погиб сотрудник МИД Франции, сообщается на сайте ведомства.

"С большой скорбью министерство Европы и иностранных дел узнало о гибели одного из своих сотрудников, который скончался от ранений, полученных в результате израильской бомбардировки Рафаха, на юге сектора Газа", — говорится в заявлении.

Отмечается, что дипломат укрылся в доме коллег из генконсульства Франции. В результате удара по дому погибли около десяти человек.