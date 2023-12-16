Десятки беспилотников атаковали российские регионы

В ночь на 17 декабря российские средства ПВО «уничтожили и перехватили» 33 дрона в трех российских регионах — Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях, утверждает Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, беспилотники самолетного типа запустила украинская сторона. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

«Сегодня ранним утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет», — написал ростовский губернатор Василий Голубев.

Чуть позже Минобороны России в своем телеграм-канале сообщило, что российские средства ПВО сбили еще два украинских беспилотника над Волгоградской областью.

Представители Украины это заявление пока не комментировали.