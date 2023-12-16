В Турции массовый исход из оппозиционной партии

Глава регионального отделения турецкой оппозиционной İyi parti в провинции Диярбакыр Веждин Энсариоглу заявил, что накануне партию покинули почти 13 тысяч человек.

«Я и 12 750 членов регионального отделения İyi parti, за которую мы вели борьбу с 2018 года, подаем в отставку», — написал Энсариоглу в соцсети X.

После президентских и парламентских выборов лидер партии Мерал Акшенер заявила, что больше не будет вступать в союзы и в муниципальных выборах 31 марта будет участвовать единолично. Новый лидер оппозиции Озгюр Озель пытался ее переубедить, но безуспешно. После этого Акшенер подверглась критике.

Согласно официальным данным на ноябрь, İyi parti насчитывала более 617 тысяч членов и по этому показателю занимала третье место в стране.