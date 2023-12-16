Американцы испытали новую ракету для HIMARS

В США успешно провели квалификационные испытания ракет увеличенного радиуса действия ER GMLRS для систем M142 HIMARS и M270 MLRS. Об этом сообщает компания Lockheed Martin, производитель систем HIMARS, а также мировой лидер по продажам военной техники и вооружения.

Отмечается, что испытания продолжались в течение последних двух лет.

«Каждое испытание подтвердило способность системы интегрироваться с пусковой установкой HIMARS, а также дальность, траекторию и точность снаряда», – говорится в заявлении концерна.

Испытания проводились на ракетном полигоне White Sands Missile Range (WSMR) в штате Нью-Мексико. Во время них использовались ракеты с альтернативной и унитарной боеголовками.

ER GMLRS тестировали на разные расстояния, в частности, максимальную дальность, которая должна составлять до 150 км. После завершения испытаний Lockheed Martin продолжит эксплуатационные тесты в армии США.