В Сербии досрочные выборы в парламент. Оппозиция против Вучича

Интерфакс пишет, что в регионах откроются 8 273 избирательных участка, 81 из них - за границей. За ходом выборов будут наблюдать 5 587 сербских и зарубежных наблюдателей.

Более 6,5 млн граждан Сербии в воскресенье, 17 декабря, должны отправиться на избирательные участки, чтобы проголосовать на парламентских выборах, а также выбрать новое руководство в 65 муниципалитетах и городах, включая столицу Белград.

Всего сербский однопалатный парламент - или Национальная ассамблея (скупщина) - насчитывает 250 мест с мандатом на четыре года. Избирательные участки в стране начнут работать в 07:00 по местному времени (10:00 по бакинскому времени) и закроются в 20:00 (23:00).

По словам главы Республиканской избирательной комиссии Владимира Дмитриевича, окончательные результаты выборов должны быть объявлены спустя 96 часов после получения последней сводки с избирательного участка. Затем, через 30 дней после объявления окончательных результатов, депутаты нового созыва должны приступить к работе, а еще через 90 дней необходимо сформировать правительство.

У правящей коалиции президента Александара Вучича по итогам последних выборов более 150 мест. Крупнейшими партиями в ней являются Сербская прогрессивная партия самого Вучича и Социалистическая партия Сербии, основанная экс-президентом Слободаном Милошевичем. Коалицию также поддерживают этнические венгры.

Оппозиция в Сербии делится как минимум на два лагеря: это прозападные левые партии и правые националисты. Они идут на выборы разными лагерями, поскольку не договорились о создании единого блока.

Европейские СМИ перед выборами писали, что оппозиции вряд ли удастся выиграть у коалиции Вучича, поскольку его и его коалицию поддерживает большинство.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Сербии в апреле 2022 года. На них победили сторонники Вучича.