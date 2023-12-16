«Не питайте иллюзий»: Жесткое заявление Нетаньяху

«Я горжусь тем, что предотвратил создание палестинского государства, потому что сегодня все понимают, каким могло бы быть это палестинское государство, теперь, когда мы увидели маленькое палестинское государство в Газе. Все понимают, что произошло бы, если бы мы капитулировали перед международным давлением и позволили создать подобное государство в Иудее и Самарии, вокруг Иерусалима и на окраинах Тель-Авива», — сказал Нетаньяху.

Соглашения между Израилем и Палестинской национальной администрацией (ПНА) в Осло о создании палестинского самоуправления были «роковой ошибкой», заявил израильский премьер Биньямин Нетаняьху, пишет The Times of Israel.

Премьер Израиля призвал друзей «не питать иллюзий». Издание поясняет, что это был намек на позицию США, призывающих допустить палестинскую администрацию, контролируемую партией ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины. Ее возглавляет Махмуд Аббас), к управлению сектором Газа после уничтожения ХАМАС. «Я не допущу, чтобы Хамастан поменялся местами с Фатхстаном, чтобы мы обменяли Хан-Юнис на Дженин», — сказал израильский премьер.

По его мнению, эта партия расходится с ХАМАС не в желании уничтожить Израиль, а в том, как это осуществить.

Отмечая переговоры с США, Нетаньяху сказал: «Между друзьями важно говорить правду — после ликвидации ХАМАС сектор будет демилитаризирован под контролем Израиля, и там не будет ни одного элемента, который мог бы нам угрожать».

ФАТХ не раз выражало готовность участвовать в послевоенном управлении сектором Газа. Госдепартамент США признавал, что партия должна сыграть «центральную роль» в этом процессе, говорил о готовности «работать над реализацией законных стремлений палестинцев к созданию палестинского государства».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху исключил такой сценарий, пообещав, что участия ФАТХ в послевоенном устройстве Газы не будет, пока он возглавляет кабинет министров.

Соглашения в Осло были заключены в 1993 и 1995 годах. По итогам «Осло-1» Израиль согласился на создание официального палестинского правительства для управления Западным берегом реки Иордан и сектором Газа, а также начал вывод войск из созданной палестинской автономии. «Осло-2»: предусматривало создание палестинского временного самоуправления на палестинских территориях.

Арабские территории Палестины разделены на две части: сектор Газа находился под контролем ХАМАС, Западный берег реки Иордан — конкурирующая с ним партия Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). Ее возглавляет Махмуд Аббас.