Ультиматум ХАМАС

Высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил, что сделки по обмену пленными не будет до прекращения огня и принятия Израилем условий «сопротивления», сообщают израильские СМИ.

«Полное и окончательное прекращение огня, а не временное, после которого возобновятся боевые действия, является публичным условием, выдвинутым ХАМАС и «Исламским джихадом» для сделки обмена пленными, в рамках которой они потребуют освобождения всех палестинских заключенных из тюрем в Израиле», — говорится в заявлении представителя ХАМАС.