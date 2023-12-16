МЧС предупреждает граждан: будьте осторожны

Национальная гидрометеорологическая служба Минэкологии и природных ресурсов накануне предупредила, что до 18 декабря на территории Азербайджана прогнозируется дождливая погода, понижение температуры и сильный ветер.

В связи с этим предупреждением Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению с просьбой соблюдать соответствующие правила безопасности.

В сообщении ведомства рекомендуется гражданам при сильном ветре держаться вдали от легких конструкций и временных сооружений, рекламных щитов, не стоять под электростолбами и электропроводами, высокими деревьями. Учитывая трудности, которые создаются сильным ветром при тушении пожаров, в ветреную погоду строго соблюдать правила пожарной безопасности.