Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Есть жертва

Российские войска в ночь на 17 декабря нанесли удар по территории Украины 20 дронами и двумя ракетами, заявило командование Воздушных сил ВСУ.

Крылатая ракета, запущенная из комплекса «Искандер-К», «не достигла цели», сообщили украинские военные. Российскую ракету Х-59 воздушного базирования удалось сбить, так же как и все 20 беспилотников.

Один из сбитых дронов, по данным Сил обороны юга Украины, упал на частный жилой дом в Одесском районе и взорвался. Погиб один человек, повреждены жилые дома и хозяйственная постройка.

По данным Сил обороны юга Украины, в их зоне ответственности были сбиты 16 беспилотников — семь в Херсонской области и девять в Одесской области.

Российские войска ежедневно атакуют территорию Украины беспилотниками. Одна из целей таких атак, по мнению экспертов, - создание повышенной нагрузки на систему ПВО Украины. Британская военная разведка в начале декабря также предположила, что российские войска активизировали попытки причинить ущерб энергетической инфраструктуре Украины.