Молдова проводит военные учения вблизи Приднестровья

В Молдове организовали военные учения неподалеку от границы Приднестровья и в 22 километрах от украинской границы, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Министерство обороны страны.

Согласно сообщению ведомства, с 17 по 22 декабря военные 22-го миротворческого батальона будут проходить подготовку в учебном центре Бульбоака.

«В связи с этим в указанный период будет организовано движение военной техники по национальным дорогам», – отмечают в Минобороны Молдовы.

Обучение военных будет проводиться в соответствии с Планом подготовки национальной армии на 2023 год, указывает ведомство.