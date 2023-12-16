Трагедия в Средиземном море: утонули более 60 мигрантов

Не менее 61 человека погибли при кораблекрушении у берегов Ливии. Лодка, на которой мигранты пытались уплыть в Европу, была переполнена и перевернулась. По сообщению Международной организации по миграции (IOM), всего на судне находилось как минимум 86 человек, многие из них - дети.

В IOM уточнили, что большинство пассажиров были выходцами из Нигерии, Гамбии и других стран Африки. Известно о 25 выживших - они сейчас в центре временного содержания в Ливии, им оказывается медицинская помощь.

Ведомство выразило озабоченность в связи с регулярными катастрофами, касающимися нелегальных мигрантов. Всего за 2023 год, уточняет IOM, жертвами кораблекрушений в регионе стали более 2200 мигрантов.

По сведениям агентства ООН по делам беженцев, в 2023 году через Ливию и Тунис в Европу по Средиземному морю прибыли более 153 тысяч искателей убежища.