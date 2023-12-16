Путин заявил, что в 2000-е был «наивным»

Несмотря на многолетнюю службу в КГБ и внешней разведке СССР, а затем работу на посту петербургского заммэра, директора ФСБ, секретаря Совбеза и премьера России на начальном этапе, у Владимира Путина было «наивное представление о том, что весь мир» и Запад понимает произошедшие в России перемены. Об этом президент РФ рассказал телеведущему Павлу Зарубину.

Ведущий спросил у Путина, можно ли было назвать его в 2000-х годах наивным человеком. «Да, определенно наивность тогда присутствовала», — ответил президент РФ.

Тогда он был уверен, что западные страны видели отсутствие «идеологического противостояния» и основы для конфронтации после распада СССР. Негативные политические решения в отношении России, среди которых Путин назвал «поддержку сепаратизма и терроризма» в стране, он «по наивности» списал на «инерцию мышления и действий»: «Вот привыкли бороться с Советским Союзом и продолжают», — описал президент свой прежний образ мышления.

Путин добавил, что позднее убедился в обратном. «Считали, что вот надо немножко потерпеть, сейчас доразвалим и Россию, — описал он свое представление о настроениях на Западе. — Только позднее ко мне пришло это осознание. И первоначальный подход был достаточно наивен».