Заявление AZAL по рейсам Баку — Нахчыван

Рейсы «Азербайджанских Авиалиний» J2-251 и J2-253 по маршруту Баку - Нахчыван задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий (сильный туман) в пункте назначения. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Вылет указанных рейсов будет осуществлен после улучшения погодных условий в аэропорту Нахчывана, отметили в авиакомпании.

По правилам ЗАО при необходимости пассажиры задержанных рейсов, ожидающие свой рейс в аэропорту, будут обеспечены едой и напитками.