Китай — лидер мирового авторынка

Китай продал рекордное число автомобилей на мировом авторынке в ноябре.

Аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на консалтинговую компанию LMC Automotive пишет, что КНР продал 2 млн 935 тыс. автомобилей в ноябре. Всего за последний месяц осени в мире было продано 8 млн 031 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.