Китай — лидер мирового авторынка
Китай продал рекордное число автомобилей на мировом авторынке в ноябре.
Аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на консалтинговую компанию LMC Automotive пишет, что КНР продал 2 млн 935 тыс. автомобилей в ноябре. Всего за последний месяц осени в мире было продано 8 млн 031 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.
В США в ноябре было продано 1 млн 227 тыс. машин. На авторынках стран Западной Европы реализован 1 млн 105 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 359,1 тыс. единиц. В Южной Америке дилеры реализовали 235,4 тыс. автомобилей.