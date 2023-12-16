Путин заявил, что у России с Финляндией «теперь будут» проблемы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России не было никаких проблем с Финляндией до того, как эту страну «затащили в НАТО».

«У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе территориального характера в середине XX века давно решены», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Его цитирует Интерфакс.

«Проблем не было. Теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо, чушь какая-то просто», — заявил президент РФ.

При этом Путин подчеркнул, что «у России нет никаких резонов, никакого интереса - ни геополитического, ни экономического, ни военного - воевать со странами НАТО». «У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения», — заявил он.

Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. Страна подала заявку на вступление в Североатлантический альянс вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. До этого Финляндия не планировала отказываться от нейтрального статуса, который сохраняла десятилетиями.