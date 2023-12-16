Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 13:12

Статья «На Кавказе приоритет США – ископаемое топливо, а не армяне», опубликованная на днях в издании Foreign Policy in Focus, вызвала в армянских СМИ нешуточный ажиотаж. Это неудивительно, поскольку влиятельный американский журнал дважды наступил на больную мозоль армянского агитпропа: во-первых, прямо указав на бесполезность Армении для Соединенных Штатов, а во-вторых, подчеркнув стратегическую значимость Азербайджанской Республики для официального Вашингтона.

Суть публикации сводится к тому, что Кавказ как перекресток между Европой, Азией и Ближним Востоком очень важен для интересов американцев. Торговые, энергетические соглашения, инфраструктура и инвестиции — все это потенциально может способствовать лучшей интеграции региона в трансатлантическое сообщество. В этом плане в фокусе стратегического планирования США находится именно Азербайджан, который в Вашингтоне, учитывая обширные энергоресурсы Азербайджана, рассматривают как ключ к формированию региона, способного (естественно, под эгидой США) помочь Европе слезть с иглы энергозависимости от России. Действительно, в течение последнего десятилетия Вашингтон пытается сократить зависимость Старого Света от российских энергоресурсов. Частью этой стратегии стала поставка в Европу значительных объемов азербайджанского газа и нефти. Еще одной причиной пристального внимания США к нашей стране является ее географическое положение. Вашингтон, как пишет Foreign Policy in Focus, видит в Азербайджане «эпицентр евразийской энергетической политики» и своего рода контрольно-пропускной пункт энергетического коридора «Восток - Запад», который, принося пользу Западу, одновременно сдерживает развитие коридора «Север - Юг», приносящего ощутимую пользу Ирану и России.

Так, для США и их европейских союзников очень важен трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД), контролируемый консорциумом энергокомпаний во главе с британской «Бритиш петролеум». Даже по истечении двадцати лет этот трубопровод не теряет своей стратегической значимости. Еще одним важным геополитическим достижением стал протянутый от Азербайджана до Европы Южный газовый коридор, объединяющий три отдельных трубопровода. Начиная с первых поставок природного газа в Европу в 2020 году этот коридор приобрел для Европы решающее значение, особенно усилившееся после российского вторжения в Украину. ЮГК также чрезвычайно важен для обеспечения энергетического разнообразия Турции, Греции, Болгарии, Венгрии, Сербии, потенциально Албании и, безусловно, Италии. Как заявила представитель Госдепартамента Юри Ким, выступая в сентябре перед членами Конгресса США, «…мы не можем недооценивать, насколько это важно». Но поскольку нефть и газ транспортируются по трубопроводам из Азербайджана на Запад, минуя Армению, Соединенные Штаты не раз пытались «усилить» коридор «Восток - Запад» трубопроводом, проходящим через территорию Армении. По замыслу американцев, труба через Армению могла бы добавить еще один маршрут к большому энергокоридору, а заодно отвлечь Армению от России, которая имеет в этой стране военное присутствие и обеспечивает ее энергией.

Однако планам США мешал армяно-азербайджанский конфликт, который на протяжении тридцати лет держал регион в постоянном напряжении, не оставляя Вашингтону вариантов для интеграции Армении в энергетический коридор «Восток - Запад». Американские дипломаты не раз говорили, что если бы не этот конфликт, трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан мог бы быть проложен через Армению, что, во-первых, сократило бы его протяженность и стоимость, а во-вторых, обеспечило бы Армении альтернативный источник углеводородов и так нужных ей доходов от транзитных сборов. Но, как известно, энергетический поезд ушел, оставив Армению на перроне. В результате региональная динамика быстро изменилась, за счет мощных потоков нефтедолларов Азербайджан сумел усилить свою армию, а лишенная доходов Армения безнадежно отстала. Так что успех Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне был вполне предсказуем. И вот теперь, когда Азербайджан восстановил суверенитет над всеми территориями, оккупированными Арменией, официальный Вашингтон возобновляет усилия, пытаясь убедить Армению и Азербайджан заключить мирное соглашение, которое могло бы стать основой для прокладки нового энергетического коридора.