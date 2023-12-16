Эльшад Мусаев выдвигается в президенты
Стало известно имя еще одного кандидата на пост президента Азербайджана.
Политический совет партии «Великий Азербайджан» решил выдвинуть кандидатуру председателя партии Эльшада Мусаева на пост президента Азербайджана.
Политсовет принял решение создать избирательный штаб партии, Ильхам Бекирли назначен его председателем, Вугар Гасымов и Рамиз Махмудов - заместителями председателя, Вугар Гасымов и Фикрет Джафаров - полномочными представителями партии.
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