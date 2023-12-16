Путин раскрыл «планы Запада»

Запад, считая, что такая «большая Россия» не нужна, хочет ее разделить и подчинить, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Его цитирует ТАСС.

«Реалии таковы, позднее я в этом абсолютно на 100% убедился, что после распада Советского Союза [западные политики] считали, что надо немножко потерпеть, сейчас доразвалим Россию», - сказал Путин, добавив, что такая достаточно большая по европейским меркам страна - с самой большой территорией в мире и достаточно большим по сравнению с другими странами Европы количеством жителей – «в общем не нужна».

«Лучше ее, как предлагал известный политический деятель в США [бывший советник президента США Збигнев] Бжезинский, разделить на пять частей, и вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы», - напомнил президент РФ.