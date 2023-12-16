Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:16

Гибель трех заложников ХАМАС в секторе Газа, которых израильские солдаты ошибочно приняли за террористов, хотя те шли с белым флагом, вызвала еще одну гигантскую волну возмущения в мире против действий Израиля. Этот жуткий инцидент с так называемым «дружественным огнем» показал, насколько трудно ЦАХАЛ держать под контролем операцию в Газе. Это лишь добавляет головной боли Джо Байдену. Три года назад он пришел к власти как самый опытный во внешней политике президент за всю историю Америки. А теперь сталкивается с тем, что его внешнеполитические решения вызывают отторжение у самых надежных союзников Америки и одновременно обрушивают и без того низкий рейтинг.

На прошлой неделе трое наиболее преданных союзников Вашингтона — Канада, Австралия и Новая Зеландия — дистанцировались от Белого дома, который недавно наложил вето на резолюцию ООН, требующую прекращения огня в Газе. «Ценой разгрома ХАМАС не могут быть продолжающиеся страдания палестинских гражданских лиц», — говорится в заявлении премьер-министров этих стран. Особую критику израильских властей вызывает использование авиационных снарядов. CNN сообщает, что ему удалось получить доступ к закрытой оценке американской разведки, в которой говорится, что снаряды «воздух-земля», запускаемые с самолетов, являются так называемыми «грязными бомбами», которые не имеют средств наведения на цель. Считается, что они в первую очередь повинны в большом числе жертв среди мирного населения Газы. По данным министерства здравоохранения ХАМАС там убито 18 412 палестинцев, хотя эти данные проверить невозможно. Соединенные Штаты с их ближневосточной политикой оказались в полной изоляции и в Западной Европе, где чрезвычайно сильны позиции сторонников Палестины. Но одновременно твердая поддержка Израиля вызвала антисемитское цунами в самих Штатах. В адрес президента полетели камни со стороны Ivy League – «Лиги плюща», объединяющей важные либеральные университеты. Резко покачнулась и поддержка со стороны арабо-американских избирателей, которые составляли важную группу поддержки демократов в таких колеблющихся штатах, как Мичиган.

С другой стороны Байдена подвергает остракизму консервативная печать, в первую очередь за его поддержку идеи двух государств — еврейского и палестинского. «Байден мог бы принять во внимание то, что Палестинская автономия отказалась осудить устроенную ХАМАС кровавую баню, - пишет Wall Street Journal. - Он мог бы отреагировать на то, что 72 процента палестинцев решило, что ХАМАС был прав, совершив нападение на Израиль, и эта цифра возрастает до 82 процентов среди жителей Западного берега Иордана». Конечно, следует признать правоту израильских властей, которые говорят, что они не для того уничтожают террористическую власть в маленькой Газе, чтобы потом противостоять террористам в независимом государстве Палестина. Байден оказался в ситуации цугцванга, когда любой шаг, который он предпримет, является плохим. Это положение усугубляется тем, что он поссорился не только с союзниками и палестинскими защитниками внутри страны, но и с руководством еврейского государства. «Сложилось беспрецедентное напряжение между Белым домом и Нетаньяху, и Байден платит политическую цену за свою поддержку Израиля», — пишет CNN.

На рабочем столе Байдена стоит фотография в рамочке, на которой он изображен вместе с Биньямином Нетаньяху. Фотографии десять лет, и на ней Байден написал: «Биби, я люблю тебя, хотя и не согласен со всеми чертовыми вещами, которые ты изрекаешь». Сейчас Байден говорит, что та подпись сохраняет свою актуальность. Однако признание в сохраняющейся любви к Нетаньяху вызывает сомнения. Американский президент уже давно критикует слишком правую коалицию, которая привела Биби к власти. А на прошлой неделе Байден впервые весьма резко отозвался об израильском лидере и его команде. На встрече со 100 донорами Демократической партии в отеле Salamander в Вашингтоне он сказал, что во главе Израиля стоит «самое консервативное правительство за всю его историю» и «оно должно меняться». Многие эксперты в американской столице расценили его слова не как призыв к изменениям внутри правящей в Израиле коалиции, а как желание того, чтобы она уступила власть другой политической силе, хотя все понимают, что сделать это будет возможно лишь после разгрома ХАМАС и прекращения боевых действий в Газе. Байден, конечно, отделяет свою критику в адрес Нетаньяху от своей многолетней поддержки Государства Израиль. Во время празднования Хануки в Белом доме президент подтвердил, что его поддержка Израиля является «непоколебимой», и повторил фразу, которую он произносил неоднократно: «Для того, чтобы быть сионистом, необязательно быть евреем. А я – сионист».