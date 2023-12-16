Были проанализированы результаты 2,2 миллиона взрослых, сдавших стандартные тесты EF по английскому языку в 113 странах и регионах. Азербайджан занял 83-е место в мире и последнее в Европе. 83-ю строчку мы делим с Египтом.

Известный международный образовательный центр EF (Education First) со штаб-квартирой в Швейцарии опубликовал результаты исследования по знанию английского языка в странах мира.

На постсоветском пространстве исследования были проведены в 13 из 15 стран (кроме Латвии и Туркменистана). Жители Азербайджана по знанию английского опережают киргизов, узбеков, казахов и таджиков, занимая 9-е место.

В Европе EF проанализировала 34 страны. У Азербайджана 34-й показатель. Следует отметить, что в европейском рейтинге, помимо упомянутой выше Латвии, нет некоторых балканских стран, Кипра.

Как и в 2022 году, вновь 1-е место заняли жители Нидерландов. В первую пятерку также вошли Сингапур, Австрия, Дания и Норвегия. Среди стран бывшего СССР лидирует Литва. От нее чуть отстает Эстония.