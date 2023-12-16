Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с резким изменением погодных условий.

В обращении дорожная полиция призывает участников движения проявлять осторожность, соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными к пешеходам.

В дорожной полиции отметили, что при парковке транспортных средств водителям рекомендуется отдавать предпочтение закрытым пространствам.

«Пешеходам также следует учитывать текущие погодные условия и избегать действий, ставящих под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения», - указали в ведомстве.