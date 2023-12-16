Трамп цитирует Путина и Орбана

«Даже Владимир Путин... он сказал, что Байден и это цитата: «Политически мотивированное преследование оппонентов очень хорошо для России, потому что это показывает загнивание американской системы, которая не может притворяться учителем демократии». Мы говорим о демократии, но весь мир смотрит на политическое преследование оппонента, который надерет ему задницу», — сказал Трамп на митинге.

«Коммерсант» напоминает, что Путин высказал свое мнение о преследовании Трампа в США на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он тогда сказал, что для РФ происходящее в США — «это хорошо, потому что показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии». По мнению российского президента, Дональда Трампа преследуют «по политическим мотивам».

Издание Politico отмечает, что экс-президент США также процитировал премьера Венгрии Виктора Орбана. Тот ранее сказал, что «Трамп — это человек, который может спасти западный мир». Кроме того, бывший президент назвал «очень милым» лидера КНДР Ким Чен Ына. «Ему не очень нравится эта администрация, но ему нравлюсь я», — добавил Трамп.

Дональд Трамп принимает участие в предвыборной кампании 2024 года. Республиканец сейчас лидирует в большинстве опросов общественного мнения. В частности, согласно последнему опросу The Wall Street Journal, экс-президент на четыре пункта опережает действующего главу Белого дома Джо Байдена в гипотетической гонке «один на один», а на шесть пунктов — в гонке с несколькими кандидатами.