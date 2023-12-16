Бой на украино-российской границе

На границе села Теребрено в Краснояружском районе Белгородской области РФ «идет стрелковый бой с противником», сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



«Под обстрелом ВСУ находится село Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле», — написал Гладков.



По его словам, в нескольких селах повреждены линии электропередачи. Аварийный и оперативные службы займутся ликвидацией последствий после согласования с Минобороны.

