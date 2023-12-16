Колонна прибыла в Израиль и сделала громкие заявления

В ходе встречи с Коэном Колонна призвала к «немедленному и продолжительному прекращению огня, которое будет способствовать освобождению заложников и доставке гуманитарной помощи».

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла с визитом в Иерусалим и провела переговоры с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. Об этом информирует французское издание «Фигаро».

«Слишком много мирных жителей погибает», — сказала Колонна на совместной пресс-конференции, призвав также не забывать о жертвах ХАМАС.

По словам главы МИД Франции, «…Израиль имеет право защищать себя. Я в Израиле, чтобы призвать к возобновлению прекращения огня, которое позволит продвигать постоянное прекращение огня. Это послание я передам сегодня также Рамалле и палестинским лидерам, с которыми я встречусь. Мы можем быть солидарны как с евреями, так и с палестинцами».

В то же время Эли Коэн изложил позицию израильского правительства, согласно которой призыв к прекращению огня является ошибкой, «подарком для ХАМАС».

На своей странице в соцсети X (ранее Twitter) Колонна написала, что «подтвердила приверженность Франции безопасности Израиля перед лицом терроризма, необходимости срочно объявить гуманитарное перемирие в Газе для освобождения заложников и гуманитарного доступа, а также важности шагов, которые нужно сделать, чтобы избежать эскалации с Ливаном».

«Фигаро» сообщает, что Колонна сегодня встретится с министром иностранных дел Палестинской администрации Риядом аль-Малики и поговорит с ним о «насилии поселенцев против палестинцев». В понедельник она направится в Ливан.

Накануне МИД Франции сообщил, что при израильском ударе по дому в городе Рафах в секторе Газа погиб сотрудник МИД Франции: «С большой скорбью министерство Европы и иностранных дел узнало о гибели одного из своих сотрудников, который скончался от ранений, полученных в результате израильской бомбардировки Рафаха на юге сектора Газа». Отмечается, что дипломат укрылся в доме коллег из генконсульства Франции. В результате удара по дому погибли около десяти человек. «Мы требуем, чтобы израильские власти как можно быстрее пролили свет на обстоятельства этого инцидента», — говорится в заявлении французского МИД.