О погоде в понедельник: в Баку мокрый снег, в регионах снег

В понедельник, 18 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируются осадки, в пригородах ночью ожидается мокрый снег, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе при Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, днем осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем - 4-7° тепла. Сильный северо-западный ветер к утру станет умереннее, во второй половине дня сменится юго-восточным.

В регионах Азербайджана прогнозируется снег, местами интенсивный. Днем осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха ночью - 1-6°, днем - 6-9° тепла, в горах ночью - 5-10°, днем - 0-5° мороза.