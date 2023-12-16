Иран назвал сроки строительства коридора в Азербайджан

Строительство железнодорожного коридора между Ираном и Азербайджаном Решт - Астара начнется через полтора месяца. Об этом сообщил замминистра дорог и городского развития Ирана Шахрияр Эфендизаде.

«Согласно достигнутому соглашению, мы надеемся приступить к реализации этого проекта с начала 2024 года, примерно через полтора месяца», — цитирует агентство Tasnim замминистра.

Эфендизаде также отметил, что 162-километровый участок железной дороги Решт - Астара является самым важным железнодорожным проектом в ИРИ на данный момент.

17 мая Россия и Иран заключили в рамках проекта Север - Юг соглашение о совместном строительстве участка дороги Решт - Астара между Азербайджаном и Ираном, который обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет €1,6 млрд. На строительство участка будет выделен межгосударственный кредит на €1,3 млрд. Согласно документу, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг.