Украинские удары по объектам Черноморского флота изменили схему действий российских военно-морских сил, заставив их переместить некоторые корабли Черноморского флота из своей главной базы в Севастополе, пишет американский Институт изучения войны в сводке от 17 декабря.

Летом и осенью 2023 года ВСУ начали успешную кампанию упреждающего удара по российскому черноморскому флоту, целью которой было сорвать попытки России установить фактическую блокаду украинских портов и подорвать способность ЧФ проводить военно-морские операции в Черном море.

В результате Черноморский флот России переводит военно-морские силы из Крыма и расширяет небольшой порт в абхазском Очамчире, сообщает ISW, ссылаясь на спутниковые съемки.

Оттягивание российского флота от побережья Крыма затруднило возможность российских кораблей вмешиваться в морскую торговлю в западной части Черного моря, уверены в ISW.

Таким образом, украинские удары по объектам Черноморского флота помогли Украине использовать черноморский зерновой коридор. А международная поддержка коридора продолжает расти, несмотря на выход России из зерновой сделки, констатируют аналитики.