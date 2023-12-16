На авиабазе в Ливии уничтожен Ил-76
В Ливии на авиабазе Аль-Джуфра, которую ранее активно использовала ЧВК «Вагнер», в результате атаки беспилотника или ракетного удара серьезно поврежден военно-транспортный самолет Ил-76. Об этом сообщают арабские, западные и российские источники.
Воздушное судно, судя по опубликованным снимкам, вряд ли подлежит восстановлению. Удар, по сообщениям, был нанесен 7 декабря, ряд источников пишет, что ударов было два (второй - 12 декабря). Ответственность никто на себя не взял, каких-либо официальных комментариев не было.
#GeoNews 🗺️| Eekad's team used recent Maxar satellite imagery to successfully identify the type of the Russian cargo plane and the damage it sustained after burning at Libya's Al-Jufra base. pic.twitter.com/611LI9dtu5— Eekad - إيكاد (@EekadFacts) December 16, 2023
«Радио Свобода» передает, что база находится в распоряжении так называемой Ливийской национальной армии во главе с генералом Халифой Хафтаром. Эта группировка контролирует восточную часть страны. Хафтар сотрудничает с Москвой. Некоторые источники пишут об Ил-76 как о «российском» самолете, однако нет подтвержденной информации о том, кому именно он принадлежал.
По данным агентства Nova, самолет прилетел в Ливию с российской авиабазы в сирийской Латакии с грузом устройств, предназначенных для радиоэлектронной борьбы. Утверждается, что эти устройства были предназначены для создаваемого российскими военными Африканского корпуса.
«Радио Свобода» отмечает, что каких-либо подтверждений того, что самолет действительно был связан с российскими военными, нет.