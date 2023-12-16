На авиабазе в Ливии уничтожен Ил-76

Воздушное судно, судя по опубликованным снимкам, вряд ли подлежит восстановлению. Удар, по сообщениям, был нанесен 7 декабря, ряд источников пишет, что ударов было два (второй - 12 декабря). Ответственность никто на себя не взял, каких-либо официальных комментариев не было.

В Ливии на авиабазе Аль-Джуфра, которую ранее активно использовала ЧВК «Вагнер», в результате атаки беспилотника или ракетного удара серьезно поврежден военно-транспортный самолет Ил-76. Об этом сообщают арабские, западные и российские источники.

«Радио Свобода» передает, что база находится в распоряжении так называемой Ливийской национальной армии во главе с генералом Халифой Хафтаром. Эта группировка контролирует восточную часть страны. Хафтар сотрудничает с Москвой. Некоторые источники пишут об Ил-76 как о «российском» самолете, однако нет подтвержденной информации о том, кому именно он принадлежал.

По данным агентства Nova, самолет прилетел в Ливию с российской авиабазы в сирийской Латакии с грузом устройств, предназначенных для радиоэлектронной борьбы. Утверждается, что эти устройства были предназначены для создаваемого российскими военными Африканского корпуса.

«Радио Свобода» отмечает, что каких-либо подтверждений того, что самолет действительно был связан с российскими военными, нет.