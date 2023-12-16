Здание бывшего отеля в канадском Галифаксе спасли от сноса, передвинув необычным методом - с помощью 700 кусков мыла, сообщает NDTV.

Отмечается, что постройка в викторианском стиле 1826 года находилась в печальном состоянии, пока ее не купила одна из девелоперских компаний, чтобы переместить на новое место и соединить с жилым домом.

Здание весом 220 тонн передвинули без помощи традиционных валиков, а применили вместо них мягкие куски специального мыла, которое позволило двум экскаваторам «отбуксировать» дом на новое место.

Пока отель переехал на 30 футов (более 9 метров), но его ждет еще одно «путешествие» после завершения строительства нового фундамента.