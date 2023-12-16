В Израиле заявили, что война с «Хезболлой» будет в 10 раз сложнее, чем с ХАМАС

Утром 17 декабря ливанская группировка «Хезболла» атаковала приграничные населенные пункты в Израиле. В ответ на нападение ЦАХАЛ ударил артиллерией по инфраструктуре военного крыла «Хезболлы». Об этом пишут «Новости Израиля».

Бывший член Совета национальной безопасности Израиля генерал-майор запаса Яаков Амидрор считает, что обе стороны на севере региона не стремятся к военному конфликту. Однако если дипломатические усилия не смогут отодвинуть «Хезболлу» от границы, правительству Израиля придется столкнуться с трудным решением и, возможно, начать военные действия против организации.

По словам Амидрора, решение Нетаньяху сосредоточиться на Газе, избегая второго фронта на севере, является ключевым для управления ситуацией. Тем не менее шансы на дипломатическое решение ливанской проблемы он считает «очень маленькими», при этом и альтернативный вариант — война — по его словам, будет для тыла в 10 раз труднее, чем операция в Газе.