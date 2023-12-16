Смертельное ДТП в Кельбаджаре. Водитель погиб

В селе Гамышлы Кельбаджарского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

В ведомстве отметили, что в Кельбаджарский районный отдел полиции поступила информация о ДТП в селе Гамышлы. На место выехали сотрудники полиции. В ходе предварительного расследования было установлено, что житель Баку С.Рагимов, находившийся за рулем грузовика MAN, не справился с управлением, в результате транспортное средство упало в реку, водитель скончался на месте ДТП.

Ведется расследование.