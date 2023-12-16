Патрушев: «На этой неделе должны приехать яйца из Азербайджана»

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что яйца из Азербайджана и Турции без импортной пошлины начнут поступать в Россию через две-три недели. По его словам, которые приводит «Коммерсант», это должно скорректировать цены на этот продукт.

«В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены», — рассказал Дмитрий Патрушев на съезде партии «Единая Россия».

Российский министр также сообщил, что цены продолжают расти. Однако дальше на фоне сезонного фактора, после Нового года, они будут снижаться.

«Коммерсант» напоминает, что цены на яйца в России стали резко расти с ноября, в декабре они стали одним из наиболее подорожавших продуктов — цены поднялись на 10-20% в 46 субъектах. Генпрокурор РФ Игорь Краснов распорядился проверить производителей куриных яиц и розничных продавцов.