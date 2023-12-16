Россияне ударили по центру Херсона, погиб старик

В результате очередного российского обстрела в центре Херсона погиб 81-летний мужчина. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Роман Мрочко.

«В результате очередного обстрела центральной части Херсона со стороны российских оккупационных войск погиб мужчина. Его тело обнаружили сегодня утром. Уже установлен человек. Погибшему недавно исполнился 81 год», - говорится в сообщении.

Украинские СМИ напоминают, что за прошедшие сутки российские войска 19 раз обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины и использовали 97 снарядов.