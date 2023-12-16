«Россия, как некоторые страны, не может отдать свой суверенитет в обмен на колбасу и стать чьим-то сателлитом. Россия должна быть суверенной, иначе ее не будет», — сказал Путин.

В своем выступлении он поблагодарил единороссов за «последовательную и надежную поддержку» — партия единогласно поддержала его самовыдвижение кандидатом на выборах главы государства.

«Вместе нам еще много предстоит сделать в интересах России. Перед нами стоят, без преувеличения, исторические задачи», — отметил президент РФ, при этом задачи он не перечислил, замечает РБК.

Путин назвал конкуренцию и «честное обсуждение идей» залогом динамичного развития России. «Но при всей разнице взглядов политические силы должны помнить, что для нас главное — право и жизненная необходимость нашей страны быть сильной. А значит, второстепенные вещи мы должны отбросить в сторону, решения будем принимать без подсказок из-за рубежа», — сказал президент РФ.

По мнению Путина, Запад, «развязав агрессию» против России, надеялся «обрушить политическую систему, посеять смуту». Такие методы, по его словам, были опробованы во время цветных революций в других странах, однако в России, «свободном, суверенном государстве», «подобные рецепты не сработают», уверен Путин.

«Единая Россия» на съезде поддержала выдвижение Путина на выборах 2024 года, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Он объявил о намерении снова баллотироваться на пост 8 декабря. Путин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Для него нынешний президентский срок четвертый по счету. «Победа Владимира Путина как нашего кандидата должна быть абсолютно легитимной и бесспорной», — заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Московское отделение КПРФ рекомендовало выдвинуть на выборах кандидатуры председателя ЦК партии Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко. О намерении выставить кандидатуру заявляли «Новые люди» и ЛДПР, в последней имя кандидата не называли.