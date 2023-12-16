Путин пообещал: Россия не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу» новость дополнена
Россия не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу», заявил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России», сообщает РБК.
«Россия, как некоторые страны, не может отдать свой суверенитет в обмен на колбасу и стать чьим-то сателлитом. Россия должна быть суверенной, иначе ее не будет», — сказал Путин.
В своем выступлении он поблагодарил единороссов за «последовательную и надежную поддержку» — партия единогласно поддержала его самовыдвижение кандидатом на выборах главы государства.
«Вместе нам еще много предстоит сделать в интересах России. Перед нами стоят, без преувеличения, исторические задачи», — отметил президент РФ, при этом задачи он не перечислил, замечает РБК.
Путин назвал конкуренцию и «честное обсуждение идей» залогом динамичного развития России. «Но при всей разнице взглядов политические силы должны помнить, что для нас главное — право и жизненная необходимость нашей страны быть сильной. А значит, второстепенные вещи мы должны отбросить в сторону, решения будем принимать без подсказок из-за рубежа», — сказал президент РФ.
По мнению Путина, Запад, «развязав агрессию» против России, надеялся «обрушить политическую систему, посеять смуту». Такие методы, по его словам, были опробованы во время цветных революций в других странах, однако в России, «свободном, суверенном государстве», «подобные рецепты не сработают», уверен Путин.
«Единая Россия» на съезде поддержала выдвижение Путина на выборах 2024 года, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Он объявил о намерении снова баллотироваться на пост 8 декабря. Путин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Для него нынешний президентский срок четвертый по счету. «Победа Владимира Путина как нашего кандидата должна быть абсолютно легитимной и бесспорной», — заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
Московское отделение КПРФ рекомендовало выдвинуть на выборах кандидатуры председателя ЦК партии Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко. О намерении выставить кандидатуру заявляли «Новые люди» и ЛДПР, в последней имя кандидата не называли.