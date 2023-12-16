Кремль о визите Путина в Турцию

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию на повестке дня, но пока точных дат нет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Пока нет (сроков). Он на повестке дня», - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос Интерфакса.

Он подчеркнул, что российская сторона находится в контакте с турецкими партнерами: «Но пока точных дат нет, это вопрос согласования графиков двух президентов».

Пресс-секретарь главы российского государства напомнил, что сам Путин ранее сказал, что готов совершить визит, и как только представится возможность, он это сделает.