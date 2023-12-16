Крупнейшая в мире алмазная биржа открылась в Индии
Крупнейшая в мире Суратская алмазная биржа официально начала работу, церемонию открытия посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис премьер-министра.
Город Сурат в западном штате Гуджарат считается центром алмазной обработки в Индии. В 2022 году закончили строительство нового офисного комплекса для Суратской алмазной биржи. Это здание в августе попало в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее офисное здание в мире, обойдя американский Пентагон.
Статус крупнейшей в мире алмазной биржи ранее принадлежал Бхаратской алмазной бирже в Мумбаи.
Строительство комплекса Суратской алмазной биржи началось в 2015 году, стоимость проекта составила почти 400 миллионов долларов. Он представляет собой девять пятнадцатиэтажных зданий, связанных между собой центральным холлом. Общая площадь почти 660 тыс. кв м. Комплекс принадлежит правительству штата Гуджарат, строительством занималось индийское архитектурное бюро Morphogenesis.
Суратская алмазная биржа будет специализироваться на импортно-экспортных операциях, таможенной отчистке, огранке алмазов. Помимо этого, в нем разместится рынок для продажи драгоценностей розничным сетям, конференц-залы, а также хранилища для депонирования предметов роскоши.