Крупнейшая в мире алмазная биржа открылась в Индии

Крупнейшая в мире Суратская алмазная биржа официально начала работу, церемонию открытия посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис премьер-министра.

Город Сурат в западном штате Гуджарат считается центром алмазной обработки в Индии. В 2022 году закончили строительство нового офисного комплекса для Суратской алмазной биржи. Это здание в августе попало в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее офисное здание в мире, обойдя американский Пентагон.