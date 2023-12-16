ВСУ получили произведенные в Украине дроны

Новинка представляет собой беспилотник большой дальности, предназначенный для запуска с коротких взлетно-посадочных полос или катапульт. Он способен поражать цели на расстоянии 750 км и нести груз (например, взрывчатку) весом 32 кг.

Важно, что производить этот беспилотник можно быстро и дешево, причем производится он на территории Украины (хотя некоторые запчасти и закупаются за рубежом).

Компания-производитель рассказала, что пока производится 100 беспилотников в месяц, в перспективе планируется увеличить производственную мощность до 500 единиц.