Турецкая разведка нейтрализовала Ширвана Хасана

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) совершила операцию в сирийском Дейр-эз-Зоре, нейтрализовав Ширвана Хасана – полевого координатора террористической ОНС/РПК, сообщает TRT.

По информации источников в национальных силовых структурах, Ширван Хасан с 2011 по 2013 год базировался на территории Сирии – в той части, которую контролируют ОНС/РПК.

После 2013 года Ширван Хасан стал полевым координатором ОНС/РПК.

Операция MIT по устранению Хасана прошла непосредственно на территории Дейр-эз-Зора, который находится примерно в 230 километрах от турецкой границы.