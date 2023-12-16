Нетаньяху отверг призывы Запада

BBC напоминает, что ранее с призывом к немедленному перемирию выступила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая в настоящее время находится в Израиле. Главы МИД Великобритании и Германии также заявили, что хотели бы добиться «устойчивого прекращения огня» в конфликте между Израилем и Газой.

Биньямин Нетаньяху заявляет, что израильтяне поддерживают продолжение наземного наступления в Газе. По его словам, он получил письмо от семьи солдата, погибшего в ходе боевых действий, в котором говорится: «У вас есть мандат на борьбу, у вас нет мандата на то, чтобы остановиться на полдороги».

В своей совместной статье, вышедшей в воскресенье в газетах в Германии и Британии, Дэвид Кэмерон и Анналена Бербок заявили, что Израиль «должен сделать больше, чтобы в достаточной степени различать террористов и гражданских лиц». При этом главы британского и германского внешнеполитических ведомств оговорились, что поддерживают прекращение огня только в том случае, если оно будет устойчивым в долгосрочной перспективе (в отличие от их французской коллеги, которая заявила о необходимости прекратить огонь немедленно), их совместное выступление знаменует изменение тональности в западных столицах по отношению к войне Израиля против ХАМАС, отмечает BBC.

Во вторник Великобритания и Германия воздержались при голосовании по резолюции ООН, поддержанной 153 странами и требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе. Вашингтон, главный союзник Израиля, также выразил беспокойство по поводу, как там считают, неспособности администрации Нетаньяху минимизировать число жертв среди гражданских лиц.

В ответ Нетаньяху заявил: «Военное давление необходимо как для возвращения заложников, так и победы. Без военного давления… у нас ничего нет».