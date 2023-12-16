Северная Корея запустила баллистическую ракету

Северная Корея выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

В объединенном комитете начальников штабов заявили, что зафиксировали пуск, но не привели подробности.

Также о запуске Пхеньяном похожего на баллистическую ракету снаряда заявили японские власти, передает NHK.

Береговая охрана Японии примерно через полчаса сообщила со ссылкой на Минобороны, что ракета уже упала. По словам японских властей, это была баллистическая ракета малой дальности, она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, пишет Kyodo.