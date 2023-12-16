Водители машин с грузинскими номерами протестуют в Армении

Водители машин с грузинскими номерами сегодня вышли на автопробег протеста против обязательной растаможки иностранных автомобилей в Армении, передают армянские СМИ.

Водителей не устраивает решение правительства Армении об обязательной растаможке и предлагаемые условия процедуры. В знак протеста они устроили автопробег на трассе Ереван - Апаран, затруднив движение на участке близ села Агарак.

С 1 января 2024 года для автомобилей, ввезенных с целью временного пользования из Грузии или другой страны, не являющейся членом ЕАЭС, граждане Армении должны будут внести определенную сумму на депозитный счет таможенного органа. Кабмин при этом согласился с 5 по 30 декабря 2023 г. субсидировать растаможку автомобилей в размере до 70% (для машин старше 5 лет). За растаможку автомобилей возрастом до пяти лет правительство субсидирует 40% от суммы.

Как утверждают протестующие водители, стоимость растаможки крайне высока и совершенно нерентабельна даже в условиях субсидий правительства.