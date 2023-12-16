Россиянок призвали рожать по «приказу Путина» видео
Россияне должны прислушаться к словам президента РФ Владимира Путина о рождении детей, рассматривая их как задачу по улучшению демографических показателей. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Гурулев в программе «Прямой эфир».
«Президент что сказал? Традиционные ценности — Родина, многодетные семьи. Задачу как будешь выполнять? <…> Ты указ президента выполняешь? <…> Задачу выполнил, через девять месяцев доложил по результату», — отметил Гурулев в ходе программы.
Выступая на заседании Всемирного русского народного собора в ноябре, Путин заявил, что Россия столкнулась со «сложнейшими демографическими вызовами», и чтобы их преодолеть, нужно возрождать традиции многодетности в семьях. Он напомнил, что несколько поколений назад в российских семьях было по семь-восемь детей: «Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России».
В октябре российское правительство, составляя проект бюджета социального фонда, спрогнозировало, что число рождений детей в России продолжит снижаться в ближайшие три года и упадет до уровней, которых страна не видела с царских времен.