Россияне должны прислушаться к словам президента РФ Владимира Путина о рождении детей, рассматривая их как задачу по улучшению демографических показателей. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Гурулев в программе «Прямой эфир».

«Президент что сказал? Традиционные ценности — Родина, многодетные семьи. Задачу как будешь выполнять? <…> Ты указ президента выполняешь? <…> Задачу выполнил, через девять месяцев доложил по результату», — отметил Гурулев в ходе программы.