Али Инсанов поддержал кандидатуру Ильхама Алиева

Партия «Право и справедливость», председателем которой является экс-министр здравоохранения Али Инсанов, поддержала кандидатуру Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 7 февраля 2024 года. Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии.

На прошедшем в связи с этим заседании правление партии единогласно приняло решение.

Председатель партии Али Инсанов, выступая, напомнил, как на расширенном заседании партии 3-4 ноября 2022 года было принято решение всегда поддерживать политику президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Как продолжение данного решения, на сегодняшнем заседании мы должны поддержать решение правящей партии «Ени Азербайджан» о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих внеочередных президентских выборах».