Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 20:55

Несмотря на то, что известный российский олигарх, мультимиллиардер Алишер Усманов, имя которого включено в санкционные списки Запада, обвиняется прокуратурой ФРГ в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и нарушении санкций, с помощью целой команды немецких адвокатов ему, как правило, удается выходить сухим из воды. Как сообщается в материале Deutsche Welle (DW), связанные с Усмановым компании приобрели на берегу южнобаварского озера Тегернзее в предгорьях Альп три объекта недвижимости, один из которых, очевидно, предназначался только для сотрудников службы безопасности ФРГ и другого персонала.

Однако после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года власти Германии включили Усманова вместе с еще одним российским олигархом в санкционный список ЕС. В настоящее время расследование против него ведут сразу несколько правоохранительных органов и ведомств, а в отношении компаний и частных лиц, с которыми связан российский олигарх узбекского происхождения, возбуждены различные дела. В рамках расследования правоохранительные органы ФРГ провели обыск на роскошной яхте олигарха Dilbar и проверили его счета в европейских банках. Что же касается виллы Усманова на озере Тегернзее и других объектов недвижимости, предположительно связанных с миллиардером, то они подверглись обыску дважды. Однако все эти действия, вызвавшие возмущение Федеральной коллегии адвокатов Германии, были в итоге успешно оспорены в суде. Важно уточнить, что в Германии на Алишера Усманова работает с десяток опытных юристов, оспаривающих буквально каждый шаг следователей, включая обыски, которые они называют «охотой на ведьм».

В доверительных беседах миллиардерская команда адвокатов не скрывала удовлетворения своими впечатляющими успехами в суде. В одном случае в октябре нынешнего года адвокаты Усманова смогли «отвесить пощечину» прокурорам в апелляционном суде, когда судья Франкфурта-на-Майне подтвердил майское решение о том, что обыск виллы, на которой ранее предположительно жил Усманов, носил незаконный характер. Все ведущие СМИ ФРГ писали о проведенной осенью прошлого года крупной «поисковой операции», в которой приняли участие около 250 полицейских. Ее причиной стало подозрение Усманова в отмывании денег. Однако прокуратура Франкфурта, занимавшаяся этим делом полтора года, так и не смогла собрать достаточно доказательств, чтобы убедить судей в оправданности этих подозрений. В ответ на запрос DW о предоставлении информации прокуроры сообщили, что расследование продолжается, и отказались от комментариев, сославшись на его конфиденциальный характер. Однако журналистам DW удалось получить тексты судебных решений относительно законности обысков принадлежащих Усманову объектов недвижимости на озере Тегернзее. Первое решение суда от 12 мая 2023 года основано на 88 денежных переводах на подконтрольные Усманову счета в Германии в период с 2017 по 2022 год.

Чтобы обосновать свои подозрения в криминальном происхождении этих переводов, следователи прокуратуры Франкфурта предоставили суду распечатку видео, снятого лидером российской оппозиции Алексеем Навальным, в котором подробно рассказывается, как Усманов якобы уклоняется от налоговых органов в России, создавая подставные компании для экспорта. Однако судьи не усмотрели в представленном видео исчерпывающих доказательств нарушения законов РФ, а также не увидели прямой связи между уклонением от уплаты налогов и конкретными денежными переводами в Германию. Немецкие адвокаты Усманова не скрывали своего удовлетворения реакцией суда и в неофициальной беседе с журналистами DW заявили, что дело «практически решено».

По мнению Фрэнка Бакенхофера из профсоюза полиции ФРГ (GdP), дело против Усманова не может быть передано в суд. «Нужно будет привести убедительные доказательства того, что деньги возникли в результате преступной деятельности», - подчеркнул он. На протяжении 25 лет Фрэнк Бакенхофер был одним из ведущих немецких аналитиков по борьбе с финансовыми преступлениями. По его словам, без тесного сотрудничества с правоохранительными органами России практически невозможно доказать причастность Алишера Усманова к отмыванию денег. Однако такого сотрудничества с Россией не было и нет. Тем не менее, несмотря на серию неудач в деле об отмывании денег, расследование приписываемых Усманову активов продолжается с прежней силой. В октябре по инициативе Центрального управления по обеспечению соблюдения санкций (ZfS) около 30 сотрудников различных правоохранительных органов Баварии провели обыски на объектах недвижимости на озере Тегернзее. В результате комиссия, специально созданная для расследования «дела Усманова», конфисковала в основном люксовые автомобили, которыми олигарх предположительно пользовался до 2022 года. Причиной конфискации, по всей видимости, стала информация о намерении владельца или его близких продать эти транспортные средства, подпадающие под санкции ЕС.

Фрэнк Бакенхофер назвал представленные прокуратурой сенсационные фотографии и видеозаписи обысков недвижимости, принадлежащей российскому миллиардеру, «шоу для олигархов» и «политическим театром». По его словам, власти Германии, которые десятилетиями не проявляли интереса к реальным истокам фантастических богатств российских олигархов, решили показать своим гражданам, что они хоть что-то делают в этом плане. Хотя выглядят эти попытки не очень убедительно. Немецкая прокуратура не смогла доказать даже, что суперяхта и дорогущая недвижимость на озере Тегернзее действительно принадлежат Усманову – как выясняется, они зарегистрированы в виде трастов посредством цепочки офшорных компаний. По мнению юристов, часть немецких активов олигарха принадлежит через компании в разных юрисдикциях трасту, зарегистрированному на Бермудских островах. Защита Усманова утверждает, что их клиент вышел из числа бенефициаров траста в феврале 2022 года, то есть за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину, которое и стало причиной внесения имени Усманова в санкционные списки ЕС, Великобритании и США. Вначале этот траст был зарегистрирован заново на имя сестры Усманова - Гульбахор Исмаиловой. Когда же и Гульбахор в апреле 2022 года попала под санкции, ее тоже исключили из списка бенефициаров.

Таким образом, неизвестно, кому в настоящее время принадлежат яхта и недвижимость, которыми Алишер Усманов пользовался до 2022 года. Адвокаты миллиардера даже на условиях конфиденциальности отказались назвать имя нынешнего бенефициара. По мнению Бакенхофера, создавшаяся ситуация демонстрирует бессилие правоохранительных органов ФРГ, которым придется сделать определенные выводы. «Важным предварительным условием должно стать введение запрета на вложение денег в такие активы, как недвижимость, если у немецких властей нет возможности доподлинно установить лицо, которое несет за них ответственность, а главное, определить, инвестируются ли эти деньги через компании, зарегистрированные в некоторых «банановых» республиках или в налоговых убежищах», - считает Бакенхофер. Еще два дела, связанные с уклонением Усманова от уплаты налогов и нарушением санкций ЕС, будут зависеть от того, кто на самом деле является владельцем виллы на озере Тегернзее. Немецкие адвокаты российского олигарха утверждают, что их клиент не является и никогда не был собственником этих объектов, а всего лишь арендовал недвижимость у траста, который сам же создал.