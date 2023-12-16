Представители американской администрации высокого ранга признают, что решительная поддержка, которую США оказывают Израилю в связи с обострением ближневосточного конфликта, может нанести ущерб репутации президента Джо Байдена внутри страны и за рубежом. Об этом говорится в статье The Washington Post, которая ссылается на свои источники.

Как отмечает издание, поддержка Байденом Израиля «может дорого обойтись внешней политике США» с учетом того, что американские союзники и партнеры все больше разочаровываются тем, что Соединенные Штаты не используют достаточно рычагов влияния для обеспечения безопасности палестинцев.

«Дипломатическая цена может быть неощутимой, - сказал собеседник газеты. - В целом вы хотите, чтобы страны благосклонно относились к США, были готовы поддержать их, хотели сотрудничать». Но «когда общественное мнение в стольких странах настроено враждебно, становится сложнее заручиться поддержкой по вопросам, которые волнуют» США, добавил он.

Как подчеркивает издание, «наиболее очевидна изоляция на международных форумах, таких как ООН, где США практически в одиночку выступают против резолюций Совета Безопасности, призывающих к прекращению огня в Газе».

При этом, продолжает газета, не только союзники и партнеры призывают администрацию Байдена сделать больше в вопросе обеспечения безопасности мирных палестинцев. Некоторые чиновники Белого дома, Госдепартамента и ряда других ведомств стали открыто возражать против решительной поддержки США Израиля, заявляя, что ситуация может иметь более серьезные последствия для американского руководства.